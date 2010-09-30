Верстка шаблона на Joomla

Веб-программированиеЗавершен3 заявки115 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Постановка и настройка движка Joomla + небольшой редизайн шаблона. Под редизайном имеется в виду, что надо будет максимум поменять логотип на тот который я отдам, а так же заменить некторые картинки из шаблона, на переделаные. Все работы по графике беру на себя. + поменять дефолтовое меню на нужное.

От Вас требуется : 1. скачать шаблон (ссылка есть). 2. Сверстать сайт на Вашей площадке(после принятия его, перенести на мой домен). 2. Поменять картинки и логотип. Написать мануал по пользованию административной панелью. (как менять текст в разделах + как пользоваться галереей(заливать и удалять фотки))

связь через личку или через почту [email protected]

Joomla
13 лет назад
savage_rus
Руслан 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
sg-design
Сергей 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$35
2 дня
Оперативная работа. Четкое выполнение ТЗ. Адекватная цена. Очень доволен. Рекомендую к сотрудничеству, если нужно выполнить проект четко, быстро и качественно.
Все нужное для выполнения проекта было сразу же выслано, быстрый прием работы и своевременная оплата. Буду рад работать с Русланом и дальше.