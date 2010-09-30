Верстка шаблона на Joomla

Постановка и настройка движка Joomla + небольшой редизайн шаблона. Под редизайном имеется в виду, что надо будет максимум поменять логотип на тот который я отдам, а так же заменить некторые картинки из шаблона, на переделаные. Все работы по графике беру на себя. + поменять дефолтовое меню на нужное.

От Вас требуется : 1. скачать шаблон (ссылка есть). 2. Сверстать сайт на Вашей площадке(после принятия его, перенести на мой домен). 2. Поменять картинки и логотип. Написать мануал по пользованию административной панелью. (как менять текст в разделах + как пользоваться галереей(заливать и удалять фотки))

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