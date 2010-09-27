Скрипт расчета доставки почтой РФ на PHP

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок211 просмотров
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Требуется скрипт, либо просто функция, кот делает расчет исходя из двух индексов - получателя и отправителя. Устанавливать ничего не нужно

PHP
13 лет назад
mosquito2k
Александр 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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