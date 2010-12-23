Приложение для вконтакте

На сайте есть форма добавления вакансии - http://bankfirm.ru/addvacancy/. Там есть выпадающий список СПЕЦИАЛЬНОСТЬ. В зависимости от выбранного в этом списке значения, появляется определенный слой с набором радио кнопок - специальностей. Если пользователь не заполнил необходимые поля ...