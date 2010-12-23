Приложение для вконтакте

$1000
Веб-программированиеЗавершен11 заявок292 просмотра
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Добрый день.

требуется разработать приложение для вконтакте.

приложение должно менять статус в контакте. Тз по запросу.

Оплата яндекс деньгами.

13 лет назад
EventLP
Влади 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
38 отзывов
Выбранный исполнитель
n2j7
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$500
21 день
Настоятельно рекомендую. Понравилось сотрудничество. Помог написать ТЗ, грамотно его воплотил в жизнь. Дал рекомендации и поделился новыми идеями. Человек - находка! Однозначно, 10 баллов.
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