Сделать опрос на сайте

$10
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок197 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать опрос на сайте. Подробнее т.з. на почту. Оплата ЯД или wmz по факту.

13 лет назад
SI-IUREG
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Sergey_H
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
1 день