Несложный Java-скрипт. Псевдоокно.

Назначение: Модуль позволяет пользователям сбрасываться небольшими денежными средствами на покупку более дорогого товара. Пользовательская часть модуля: - Список всех складчин выводится в отдельной категории в виде списка; - Каждый пункт в списке складчин должен содержать следующую информацию: картинка (слева), ...
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Аналог используемых ВКонтакте.
Т.е. есть ссылочка "Открыть окно", есть само красивое окно, в нём может быть текст и php-скрипт. И у этого окна есть кнопочка "Закрыть".
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