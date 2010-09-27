Несложный Java-скрипт. Псевдоокно.

На странице http://select.by/content/view/2296/765/ внизу новости есть картинка "консультация онлайн". При клике по ней должно появляться окно, но оно не появляется. Нужно разобраться в чём проблема, почему не отрабатывает скрипт? Жду ваших предложений. Задачу нужно решить до 28 сентября.