Онлайн-консультант для сайта

Необходимо написать приложение для онлайн-консультирования пользователей на сайте. Полный аналог marva.ru, gotalk.ru и т.д. Помимо написания сервера, веб-модуля и модуля для оператора, необходимо все это настроить и сдать в протестированном рабочем состоянии под ключ. В дальнейшем необходимо обеспечение техподдержки по мере необходимости.

Указывайте, пожалуйста, точную стоимость и срок выполнения работы.

Готов ответить на вопросы.

Ваши вопросы:

1) Мне надо не онлайн-консультант для одного сайта. Мне надо разработать сервис аналогичный указанным.