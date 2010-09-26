Cкрипт меняющий содержание профилей на форумах

Необходимо создать PHP скрипт - функцию для скачивания файла по ссылке удаленно на свой сервер. например: // $link - ссылка на файл начинающаяся с http:// // $dir - директория на хостинге например // $name - имя файла ...
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Здравствуйте уважаемы Мастера :)
Необходимо написать серверный скрипт, который подгружает из списка( урл, логин, пароль) от форумов (phpBB, Invision Power Board, Vbulletin),и автоматически выполняет нехитрые манипуляции с профилем, заходя в каждый и изменяя несколько показателей. Ваши предложения с ценами и сроками.
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