Скрипт построения генеологического дерева

Вообщем есть сайт на движке Datalife Engine 6.5. там встроеный модуль галереи, Нужно зделать так чтоб поиск так же искал по названию галерей этого модуля. ФТП допуск давать не буду не под каким предлогом. То ...
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Мне нужно генеалогическое древо на сайте
у меня сейчас криво выводится http://borodafamily.com/test/1.jpg . Или этот скрипт доработать, или любой другой (но желательно без использования флеша).
Нужно
- фоновое изображение (уже есть), нужно чтобы смотрелось нормально
- неограниченное количество персон
- связь муж-жена
- при клике на персону переходит по ссылке
вот как у меня сейчас (http://borodafamily.com/tree.php) но там есть косяки - если боковые персоны содержат много потомков, то вёрстка ползёт (как на http://borodafamily.com/test/1.jpg)
Данные берутся из таблицы mysql. Структура таблицы:
id - уникальный идентификатор
name - ФИО, для вывода
par - id предка
sub - если не 0, это id супруга, вывод рядом.
если потребуется - можно другую структуру на ваше усмотрение.
- муж жена выводятся рядышком, один раз (т.е. каждая персона встречается в древе 1 раз)
- если par равен нулю - то это родоначальник, выводится первым
- неограниченное количество персон (и уровней. Планируется 200-300)
- фоновый рисунок http://borodafamily.com/images/bgtree.jpg
- при клике на персону переходит по ссылке (формат a name="$id" href="info.php?id=$id" target="info"
- name="$id" для быстрого перехода на персону. Как вариант - можно другой поиск
- по возможности масштабируемость
- совсем в идеале - дополнительно перемещение по дереву перетаскиванием (к стандартному скроллингу)
- растягивание боксов в зависимости от длины ФИО
реализация без flash
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