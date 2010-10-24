Скрипт построения генеологического дерева

Мне нужно генеалогическое древо на сайте

у меня сейчас криво выводится http://borodafamily.com/test/1.jpg . Или этот скрипт доработать, или любой другой (но желательно без использования флеша).

Нужно

- фоновое изображение (уже есть), нужно чтобы смотрелось нормально

- неограниченное количество персон

- связь муж-жена

- при клике на персону переходит по ссылке

вот как у меня сейчас (http://borodafamily.com/tree.php) но там есть косяки - если боковые персоны содержат много потомков, то вёрстка ползёт (как на http://borodafamily.com/test/1.jpg)

Данные берутся из таблицы mysql. Структура таблицы:

id - уникальный идентификатор

name - ФИО, для вывода

par - id предка

sub - если не 0, это id супруга, вывод рядом.

если потребуется - можно другую структуру на ваше усмотрение.

- муж жена выводятся рядышком, один раз (т.е. каждая персона встречается в древе 1 раз)

- если par равен нулю - то это родоначальник, выводится первым

- неограниченное количество персон (и уровней. Планируется 200-300)

- фоновый рисунок http://borodafamily.com/images/bgtree.jpg

- при клике на персону переходит по ссылке (формат a name="$id" href="info.php?id=$id" target="info"

- name="$id" для быстрого перехода на персону. Как вариант - можно другой поиск

- по возможности масштабируемость

- совсем в идеале - дополнительно перемещение по дереву перетаскиванием (к стандартному скроллингу)

- растягивание боксов в зависимости от длины ФИО

реализация без flash