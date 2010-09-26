Помочь с созданием Яндекс карты для сайта.

Вот карта, которую я уже сделал: http://rulevoe.com/primer.html

1) Хочу, чтобы две синие метки "Церковь" и "Супермаркет" были изначально подписаны, а не только когда нажимаешь на них.

2) Между кнокой "Линейка" и поиском хочу добавить кнопочку в виде домика. Когда на эту кнопочку будут нажимать, то карта будет центрироваться на "Специализированный центр гидравлики РУЛЕВОЕ" ( вот пример, как создавать свои кнопки: http://api.yandex.ru/maps/jsapi/examples/mapcontroltoolbarbutton.html )

3) Хочу добавить свою маленькую картинку (в виде домика) в то место, куда показывает балун "Специализированный центр гидравлики РУЛЕВОЕ"

Указывайте цены и сроки