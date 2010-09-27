Форма заказа для DLE 9

Нужно сделать форму заказа в которой пользователь будет указывать свои данные а также предложены готовые варианты которые нужно будет отметить флажком. Возможность прикреплять свои файлы в виде графических форматов.

Заявки и свои предложения оставляем здесь. В приват не писать.