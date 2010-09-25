Гостевая книга Phoca Guestbook 1.42

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка173 просмотра
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В Гостевую книгу нужна функция вставки изображения в сообщение.

В прилагаемой картинке видно то, что требуется.

13 лет назад
Romanych-s
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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