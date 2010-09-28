Joomla+Jomsocial лого вставить

$500
Веб-программированиеЗавершен6 заявок175 просмотров
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Надо лого вставить на www.teglon.com чтобы красиво было

Морду где надписи переоформить чтобы текст красиво читался

Joomla
13 лет назад
Teglon
Сергей 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
sitemaster-war
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Хорошая быстрая работа. Качественно настроенная Joomla+JomSocial. Спасибо за большое доброе сердце и качественный профессиональный подход!
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