Joomla+Jomsocial лого вставить

Добрый день! Надо из большого списка интернет адресов (список в txt формате каждый адрес с новой строчки), сделать выборку по орпделенным значениям (например собрать все адреса в кторых есть слово link или forum - данное значение ...
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Надо лого вставить на www.teglon.com чтобы красиво было
Морду где надписи переоформить чтобы текст красиво читался
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