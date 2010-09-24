Проблемы с сайтом joomla

Исправить ряд моментов на сайте, Joomla.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть проблемы: сайт на joomla. Сам сайт работает, но при входе в админку выдает белый экран. Так же замечено, что в google chrome сам сайт тоже не открывается, а выходит все тот же белый экран.
Пожелания: без потерь для сайта, восстановить его работоспособность.
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