Проблемы с сайтом joomla

Суть проблемы: сайт на joomla. Сам сайт работает, но при входе в админку выдает белый экран. Так же замечено, что в google chrome сам сайт тоже не открывается, а выходит все тот же белый экран.

Пожелания: без потерь для сайта, восстановить его работоспособность.