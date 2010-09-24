Нужно сделать парсер

Здравствуйте!

Нужно написать парсер для cms Wordpress (либо как вариант под DLE или Joomla, но лучше WP).

Суть такая: есть несколько сайтов где постоянно идут разные акции. Нам нужно будет чтобы парсер автоматически (допустим раз в сутки) заходил на указанные сайты и проверял наличие новых акций. Если новые акции есть, то парсер вытаскивает условия акции, рисунок (если имеется), срок начала и окончания акции и создает запись отдельную, куда помещает всю эту информацию.

Так же надо чтобы действующие акции попадали в рубрику "действующие", а когда проходит время определенное, то попадает в рубрику "завершившиеся" - т.е. надо наверное чтобы парсер изменял галочки в записи, когда срок окончания акции подошел к концу.

Ну и так же в посте должен быть отчет времени по акции. Т.е. чтобы было писалось время через сколько будет завершение акции (например: до завершения акции осталось 5 дней и 6 часов). А после завершения акции, вместо отчета времени просто писалось: акция завершилась.

Ну вот примерно то что требуется реализовать... Возможно некоторые моменты изменим, чтобы было проще реализовать. Так что если вы уверены в своих силах и заинтересованы в работе, то оставляйте свои контакты и ОБЯЗАТЕЛЬНО ориентировочную цену и сроки реализации парсера. Заранее спасибо.