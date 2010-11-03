Реструктуризация контента сайта

1) сайт разработан на очень простую и маленькую CMS http://nanocms.name

2) нужно менять структуру продуктов и контента на сайте всего около 100 единиц из которых около 50 являются внешние ссылки на другие сайты

3) весь остальной контент и структура остается как есть

4) заявки оставьте здесь или в чате пишите ваши вопросы, всем отвечу быстро