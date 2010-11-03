Реструктуризация контента сайта

Веб-программированиеЗавершен6 заявок448 просмотров
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1) сайт разработан на очень простую и маленькую CMS http://nanocms.name

2) нужно менять структуру продуктов и контента на сайте всего около 100 единиц из которых около 50 являются внешние ссылки на другие сайты

3) весь остальной контент и структура остается как есть

4) заявки оставьте здесь или в чате пишите ваши вопросы, всем отвечу быстро

13 лет назад
eyeland
Лаур 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Skrillex
Дмитрий 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$70
2 дня
Отзыв недоступен.
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