Скриптик проверки ссылок

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Веб-программированиеЗавершен4 заявки161 просмотр
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Проект закрыт. Был парсер :)

13 лет назад
Granin
Влад 
36 летИзраиль
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
booblik
Андрей 
31 годАндорра
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Большое спасибо Андрею, замечательно выполненная работа, правильный подход, угадывание мыслей да и просто приятный в общение человек :) Надеюсь будет ещё не раз работать.
Поработали хорошо, был всегда в сети, оплатил вовремя. Хороший заказчик :)
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