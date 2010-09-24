Минимальные доработки компонента под Joomla

Компонент под Joomla - Mosets tree требует минимальных доработок. Сайт: vsemesta.com

1. В конфигурации нужно сделать возможность запретить/разрешить добавлять сайты в каталог в корень категорий.

2. Там же надо сделать возможность запретить/разрешить вывод 10-ти последних добавленных сайтов в корне категорий и на главной. Соответственно должно пропадать сообщение "записи не найдены".

3. Модуль Search directory - надо вставить на место верхнего поиска (вместо модуля Yoo_search)

Т.е. чтобы поиск ПО КАТАЛОГУ был наверху вместо поиска по сайтам но внешне, чтобы был как yoo_search, только в 2-3 раза длиннее.

Пишите ваи предложения, за сколько возьмьтесь и в какие сроки сделаете.