Регистрация пользователей на сайте (капча)

Имеется сайт, на котором установлен скрипт (php 4) для регистрации пользователей.

При регистрации вводятся данные: ф.и.о., адрес, телефон, e-mail, цифры из капчи.

Скрипт без проблем проработал около года, но недавно "сломался" - при отсылке данных на сервер перестала распознаваться капча.

Разработчик скрипта на связь не выходит.

Соответственно, ТЗ: разобраться в существующем скрипте и устранить проблему.

Предложения переписать скрипт "с нуля" не рассматриваются.

Обращаться с предложениями лучше не в личку, а на e-mail fond500 [co БА kа] mail.ru