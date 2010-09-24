Регистрация пользователей на сайте (капча)

Веб-программированиеЗавершен1 заявка135 просмотров
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Имеется сайт, на котором установлен скрипт (php 4) для регистрации пользователей.

При регистрации вводятся данные: ф.и.о., адрес, телефон, e-mail, цифры из капчи.

Скрипт без проблем проработал около года, но недавно "сломался" - при отсылке данных на сервер перестала распознаваться капча.

Разработчик скрипта на связь не выходит.

Соответственно, ТЗ: разобраться в существующем скрипте и устранить проблему.

Предложения переписать скрипт "с нуля" не рассматриваются.

Обращаться с предложениями лучше не в личку, а на e-mail fond500 [co БА kа] mail.ru

13 лет назад
Fond500
Михаил 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Pavel199
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Проблема с неработающим скриптом на сайте была устранена за 10 минут (!!!). Отличная работа, всем рекомендую обращаться.
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