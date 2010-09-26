Настройка шаблона фотогалереи на flash

$50
Веб-программированиеЗавершен5 заявок179 просмотров
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Есть официально купленный американский шаблон flash-фотогалереи (файлы в формате fla, html и xml + шрифты). Есть фирменный стиль моей студии - логотип, фирменные цвета. Нужно переработать шаблон - изменить его цвета, вставить логотип и изменить часть шрифтов в шаблоне на сходные по внешнему виду, но с поддержкой русских букв (сейчас в нём использована часть шрифтов, не поддерживающих русского написания).

На прилагаемом скриншоте шаблона я сделал пометки желтым цветом со стрелочками - это основные изменения, которые надо сделать. Кроме них, возможен ещё ряд мелочей (после установки на хостинг и просмотра готового сайта).

Оплата по WMZ - ПОСЛЕ принятия шаблона и ДО установки на хостинг + отзывы + благодарности.

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13 лет назад
munchhausen
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
serega232
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
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