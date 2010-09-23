Подогнать шаблон под версию dle 9.0

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Шаблон сайта разработан для версии 8.5 многое на сайте не работает необходимо подогнать шаблон под 9.0 также внести изменения в шаблон нужен профессиональный верстальщик.

Нужен специалист по устранение проблемы с рейтингом:

Fatal error: require_once(): Failed opening required '../classes/mysql.php' (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /home/.../data/www/.../engine/ajax/rating.php on line 43.

ICQ: 88(девять)245

13 лет назад
Diesel101
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад