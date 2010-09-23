Подключение интернет-магазина к Я.Маркет

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки133 просмотра
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Требуется подключение интернет-магазина к Я.Маркет.

Около 430 позиций товаров.

URL отправлю.

1. Сроки - ?

2. Стоимость - ?

3. Опыт и примеры подобной работы.

4. Контакты. (email / icq / skype)

Определяться будем завтра, поэтому желающие - будьте на связи.

13 лет назад
roman_unknown
Роман 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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