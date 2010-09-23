Создать модуль или плагин для кино сайта.

Господа нужно создать програмно чтобы пользователи которые хотят загрузить фильм на сайт то воспользовались бы тем что вы должны создать.

1. Пользователь нажимает на обзор и добавляет файл на сервер.

2. Сервер конвертирует файл в flv - из (avi) - для начало хватит.

3. И соотвествено фильм остается на сервере в flv формате и avi.

4. FLV файл в плеере а avi - ссылка для скачивания за sms (через систему smscoin.com)

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Сайт на CMS (Data life)