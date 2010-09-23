Создать модуль или плагин для кино сайта.

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок180 просмотров
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Господа нужно создать програмно чтобы пользователи которые хотят загрузить фильм на сайт то воспользовались бы тем что вы должны создать.

1. Пользователь нажимает на обзор и добавляет файл на сервер.

2. Сервер конвертирует файл в flv - из (avi) - для начало хватит.

3. И соотвествено фильм остается на сервере в flv формате и avi.

4. FLV файл в плеере а avi - ссылка для скачивания за sms (через систему smscoin.com)

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Сайт на CMS (Data life)

13 лет назад
rinasptr
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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