Online-калькулятор, считающий комиссию брокера

Для сайта продажи финансовых услуг (finbq.ru), который написан на php-фреймворке Yii нужно написать калькулятор, который по заданнрй сумме и некоторым критериям считает конечную сумму дохода и комиссию. В тз (приложение) прописана логика и откуда берутся данные.

Помимо написания калькулятора необходимо его красиво оформить (опять же в тз есть блок-схема и требования к внешнему виду), поскольку это продающая страница.

В целом работы на пару дней.