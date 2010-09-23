Доделать сайт под ключ home-ku.ru

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки208 просмотров
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Необходимо доделать:

1. Внедрить систему оплаты ( sms, visa, yandex money ... )

2. Сделать авторизацию пользователей

3. Внедрить счётчики посещаемости

4. Подделать дизайн ( создать баннеры )

В общем надо запустить сайт.

Работаю по этапно по факту, цена этапа 1000 руб. ( с предоплатой не связываюсь )

Срок максимум – 10 дней

13 лет назад
smoker403
Сергей 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад