Доделать сайт под ключ home-ku.ru

Доброго времени суток. Имеется достаточно тривиальная задача. Вот тут очень сырой проект сайта cold-call.ru по типу блога. несколько модулей уже установлено. cms - drupal требуется его докрутить и настроить, особые изощирения не нужны, все просто и чтобы работало.Идеи только ...
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Необходимо доделать:
1. Внедрить систему оплаты ( sms, visa, yandex money ... )
2. Сделать авторизацию пользователей
3. Внедрить счётчики посещаемости
4. Подделать дизайн ( создать баннеры )
В общем надо запустить сайт.
Работаю по этапно по факту, цена этапа 1000 руб. ( с предоплатой не связываюсь )
Срок максимум – 10 дней
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