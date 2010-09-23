Создать ЭТП

Добрый день!

Нашей компании требуется создание и внедрение Электронной Торговой Площадки. Интересуют те, кто сталкивался с этим.

Разработка ЭТП ведется на базе приказа 54 МЭРТ РФ, а также других нормативных документов.

Также требуется поддержка и аттестация ЭТП, ЭЦП и электронного документооборота у регулятора для законной работы самих торгов. (По каждому пункту можем привлечь разных специалистов).

Только Москва, только договор подряда.

Бюджет обсуждается (от 80-90 тысяч рублей).

Спасибо.

Пишите на [email protected] или звоните на 89637236032, Александр.

Спасибо.