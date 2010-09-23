Создать ЭТП

Требуется написать скрипт с помощью Яндекс xml. Поиск в интернете, по картинкам и по видео. Помощь в вставке в сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нашей компании требуется создание и внедрение Электронной Торговой Площадки. Интересуют те, кто сталкивался с этим.
Разработка ЭТП ведется на базе приказа 54 МЭРТ РФ, а также других нормативных документов.
Также требуется поддержка и аттестация ЭТП, ЭЦП и электронного документооборота у регулятора для законной работы самих торгов. (По каждому пункту можем привлечь разных специалистов).
Только Москва, только договор подряда.
Бюджет обсуждается (от 80-90 тысяч рублей).
Спасибо.
Пишите на [email protected] или звоните на 89637236032, Александр.
Спасибо.
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