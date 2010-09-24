Эффекты на сайт

Нужно чтобы на моем сайте на всю страницу в первом iframe открывалась одна страница моего сайта - а поверх него в другом iframe окне размером 800 на 400 пикселей открывался другая страница моего сайт, при этом первая страница была бы некликабельна и затемнена. Все это выглядеть должно примерно как здесь:

http://kinofilm24.com/?newsid=3364&s=257&t=2

- когда кликнуть по Скачать фильм