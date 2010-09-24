Эффекты на сайт

$5
Веб-программированиеЗавершен3 заявки175 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно чтобы на моем сайте на всю страницу в первом iframe открывалась одна страница моего сайта - а поверх него в другом iframe окне размером 800 на 400 пикселей открывался другая страница моего сайт, при этом первая страница была бы некликабельна и затемнена. Все это выглядеть должно примерно как здесь:

http://kinofilm24.com/?newsid=3364&s=257&t=2

- когда кликнуть по Скачать фильм

13 лет назад
new-web
57 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
a3r7m5rtk
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 отзывов(-2)
13 лет назад
$5
1 день
Качественно выполнил работу, будем в дальнейшем сотрудничать !
  • Похожие заказы

  • Моды для интернет-магазина на VamShop

    Здравствуйте! Требуются две небольшие корректировки интернет-магазина на базе VamShop. 1) Хочу в категориях товаров + на карточках товаров возле каждого товара вывести дату его последнего редактирования (взять данные из поля "products_last_modified" таблицы "products" БД ). Тоесть Нужно добавлять ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Настроить postback url + javascript

    $20

    Необходимо настроить postback url под CPA партнерку и написать небольшой javascript. джаваскрипт должен по ходу набора анализировать символы. и в случае если код в базе числится как "неправильный" выдавать сообщение что данное направление не возможно.

    Javascript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна своя CMS

    Добрый день ! Значит перед вами стоит задача, придумать как сделать CMS с ниже перечисленными функциями и не дорого: 1) CMS - должна быть удобной в пользовании. 2) CMS - должна минимум поддерживать 1000 сайтов 2) CMS - ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется доработка скрипта на php

    Требуется небольшая доработка скрипта для работы с системой mixmarket.biz. Скрипт представляет собой каталог товаров который обновляется через YML файлы по крону. Необходимо сделать следующее: добавить возможность написания отзывов к товарам, магазинам. Сделать более удобный поиск ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Php парсер данных с сайта в БД

    Нужно сделать до вечера парсер на php данных отсюда http://icard.racinguk.com/ В разделе Predictor провалиться по 3-м ссылкам и считать(даю пример как видно сейчас) в таблицу Mqsql (перезаписать) 1) название 11.45 Arlington (Turf) 4f ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка проекта air-book.ru (APS.NET C# atilect)

    Требуется программист ASP.NET C# под проект air-book.ru Проект написан на AtilectCMS . Исходные коды и дамп базы данных есть. Адекватность и понимание при работе будет (сам программист). Если сработаемся и есть желание посадить человека на этот проект. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль расчета стоимости

    Необходимо создать 5 модулей расчета стоимости продукции: 1. Расчет стоимости ПВХ окон - пример: http://test.for-all.in/calc.html + незначительные изменения (добавить-убрать переменные) 2. Расчет стоимости кухни - пример: http://domdon.ru/index/mebel_calculator_kitchen_zakaz_kuhni/0-10 и http://alka-mebl.com/kuhnya.php#1 (1-я ссылка - основа + иллюстрация как на ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт аукцион (изменение готового скрипта)

    Задание: Здравствуйте, Нужно Скачать готовый скрипт Penny Auction Script. Установить его, настроить, и сделать красивый диз. Вот как он будет выглядеть(примеры): bidcactus.com, kopeikoff.com   Жду ваши предложения.   Спасибо.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад