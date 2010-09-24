Эффекты на сайт

Нужно переделать ставки, сейчас они с 1 до 81 а надо от 0.02 до 500 (0.02 / 0.04 / 0.06 / 0.10 / 0.20 / 0.40 / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 2.00 / ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно чтобы на моем сайте на всю страницу в первом iframe открывалась одна страница моего сайта - а поверх него в другом iframe окне размером 800 на 400 пикселей открывался другая страница моего сайт, при этом первая страница была бы некликабельна и затемнена. Все это выглядеть должно примерно как здесь:
http://kinofilm24.com/?newsid=3364&s=257&t=2
- когда кликнуть по Скачать фильм
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Программирование на php+firebird. С элементами на ajax или подобном.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуются две небольшие корректировки интернет-магазина на базе VamShop. 1) Хочу в категориях товаров + на карточках товаров возле каждого товара вывести дату его последнего редактирования (взять данные из поля "products_last_modified" таблицы "products" БД ). Тоесть Нужно добавлять ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $20
Необходимо настроить postback url под CPA партнерку и написать небольшой javascript. джаваскрипт должен по ходу набора анализировать символы. и в случае если код в базе числится как "неправильный" выдавать сообщение что данное направление не возможно.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день ! Значит перед вами стоит задача, придумать как сделать CMS с ниже перечисленными функциями и не дорого: 1) CMS - должна быть удобной в пользовании. 2) CMS - должна минимум поддерживать 1000 сайтов 2) CMS - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется небольшая доработка скрипта для работы с системой mixmarket.biz. Скрипт представляет собой каталог товаров который обновляется через YML файлы по крону. Необходимо сделать следующее: добавить возможность написания отзывов к товарам, магазинам. Сделать более удобный поиск ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать до вечера парсер на php данных отсюда http://icard.racinguk.com/ В разделе Predictor провалиться по 3-м ссылкам и считать(даю пример как видно сейчас) в таблицу Mqsql (перезаписать) 1) название 11.45 Arlington (Turf) 4f ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется программист ASP.NET C# под проект air-book.ru Проект написан на AtilectCMS . Исходные коды и дамп базы данных есть. Адекватность и понимание при работе будет (сам программист). Если сработаемся и есть желание посадить человека на этот проект. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать 5 модулей расчета стоимости продукции: 1. Расчет стоимости ПВХ окон - пример: http://test.for-all.in/calc.html + незначительные изменения (добавить-убрать переменные) 2. Расчет стоимости кухни - пример: http://domdon.ru/index/mebel_calculator_kitchen_zakaz_kuhni/0-10 и http://alka-mebl.com/kuhnya.php#1 (1-я ссылка - основа + иллюстрация как на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задание: Здравствуйте, Нужно Скачать готовый скрипт Penny Auction Script. Установить его, настроить, и сделать красивый диз. Вот как он будет выглядеть(примеры): bidcactus.com, kopeikoff.com Жду ваши предложения. Спасибо.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад