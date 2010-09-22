Доработка проекта air-book.ru (APS.NET C# atilect)

Требуется программист ASP.NET C# под проект air-book.ru Проект написан на AtilectCMS .

Исходные коды и дамп базы данных есть. Адекватность и понимание при работе будет (сам программист).

Если сработаемся и есть желание посадить человека на этот проект. По деньгам проблем нет, оперативность и качество работы будут оплачиваться дополнительно. Оплата в WM.

Предложения писать в личку или ниже.

Первое что нужно сделать - создать копию сайта на субдомене для читалки (подобно как litres.ru и его версия для наладонника eink.litres.ru). Дизайн и верстка будет. Оперативное создание этого задания оплатиться.

Дальнейшие доработки по пунктам ниже.

1. Книги по жанрам. Меню должно быть двойным (при наведении курсора

всплывающее окно) и выводить подкатегорию жанров.(Как это сделанно на

литресе)

2. Нужно разместь следующие категории:

Электронные книги---Аудиокниги---Фильмы---Мультимедиа---Софт---Игры

Это можно сделать так же как выглядят категории:

Новинки----Авторы---Серии---Книги

3. Нет Новостного раздела, раздела о нас и контакты.

4. Под каждой книгой должен быть звездочный рейтинг книги по 5-бальной

шкале.

5. В "свежих релизах" нет необходимости выкладывать весь текст, можно

выложить начало текста который будет являться ссылкой на все описание книги.

6. В карточке книги не отображается информация о том что если

правообладатель не найден то книгу купить пока нельзя.

7. В поиске нет иконки на которую можно нажать вместо enter.

8. Рейтинг фантастики убрать.

9. В личном кабинете нет книжной полки.

10. Нет информации о том каков объем книги.

11. Нет предосмотра книги(читалка).