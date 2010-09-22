Большой проект

$2500
Веб-программированиеЗакрыт35 заявок430 просмотров
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Добрый вечер!

Требуется разработчик или группа разработчиков для создания Интернет-магазина с многочисленным функционалом.

Отпишитесь в проект - вышлем ТЗ.

Спасибо.

13 лет назад
alikfeld
Гость 
54 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
23 отзыва(-1)
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