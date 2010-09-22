Нужна помощь DLE

$30
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Возможно сайт на движке дле был сломан или испорчен вирусом, часть файлов которые весили примрно 500 кб, стали веситьь несколько байтов, на сайте это выглядит так: doins.thm [ b]

кто встречался с похожей проблемой и знает ее решение пишите на icq 356697995 см. мой профиль

13 лет назад
Alexej4
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Модуль "объявлений" на DLE

    $100

    Требуется написать модуль объявлений, который будет разделен на 2 раздела: - предложения команд - предложения игроков (смотреть картинку №1) Картинка от предложения слева в левом столбце - статичная, в правом - там где разные цвета - меняются от ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо доделать сайт на ДЛЕ

    Есть сайт на ДЛЕ,проиндексированный.С самим движком никаких проблем нет.Сайт просто надо дооформить,сделать навигацию и забить текстовой и фото инфой(Информацию предоставляем).Лого есть.Так же забить ключевиками и подредактировать текстовую инфу(частота ключевых слов) и что там вообще надо ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт проверки паролей

    Необходимо создать простенький скриптик проверки. Что сделать необходимо. Имеется страница поле с вводом пароля, при вводе правильного пароля (все пароли удаленно храняться на другом сайте )человек сможете перейти на нужную страницу (это я могу заранее указывать) Как это ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Joomla 1.0, функционал и шаблон

    Приветствую. Есть сайт по поиску запчастей, joomla 1.0. Работает на устаревшем модуле поиска DBQ. Задачи таковы: 1) Прикрепить в результатах поиска возможность заказать/купить n-ное количество любого найденного товара (т.е. в таблице результатов добавить ввод количества и ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дневник-сайт

    Добрый день Нужен аналог сайта www.1dnevnik.ru Хочу узнать точные сроки на разработку такого сайта и цену. Сообщения без цен сразу в корзину. Вся работа проходит в среде Интернет. Всем участникам проекта нужно иметь только доступ ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проект на Django

    Есть бизнесс-портал, написанный наполовину. Используемый фреймвокрк: Django(Python) Нужен разработчик который сможет завершить проэкт, и поучавствовать в ряде следующих проэктов.

    Django
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка интернет магазина

    Нужно написать интернет магазин , не используя общеизвестные движки и прикрутить его к каталогу товаров. http://www.vashbutik.ru/?menu=katalog движок самописный Необходимо, предусмотреть корзину, поиск товара (расширенный поиск товара), сравнение товаров. Все товары привязываются к карточке компаний, необходимо, если человек ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенос проекта на любой движок + другие задания

    $500

    Требуется перенести сайт с 1 движка на любой вам удобный, либо же самопис. Всё задание в прикреплении, расчитываю на долгое сотрудничество т.к. по этому проекту дел немало, но и плачу хорошо :) Аська для ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад