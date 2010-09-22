Нужна помощь DLE

Возможно сайт на движке дле был сломан или испорчен вирусом, часть файлов которые весили примрно 500 кб, стали веситьь несколько байтов, на сайте это выглядит так: doins.thm [ b]

кто встречался с похожей проблемой и знает ее решение пишите на icq 356697995 см. мой профиль