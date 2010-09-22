Проект на Django

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок158 просмотров
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Есть бизнесс-портал, написанный наполовину.

Используемый фреймвокрк: Django(Python)

Нужен разработчик который сможет завершить проэкт, и поучавствовать в ряде следующих проэктов.

Django
13 лет назад
illya_s
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад