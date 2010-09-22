Проект на Django

Требуется написать модуль объявлений, который будет разделен на 2 раздела: - предложения команд - предложения игроков (смотреть картинку №1) Картинка от предложения слева в левом столбце - статичная, в правом - там где разные цвета - меняются от ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть бизнесс-портал, написанный наполовину.
Используемый фреймвокрк: Django(Python)
Нужен разработчик который сможет завершить проэкт, и поучавствовать в ряде следующих проэктов.
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