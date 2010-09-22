Разработать функционал для сайта на Drupal

НЕобходимо разработать функционал для сайта, построенного на Drupal 6. Основное требование - нельзя изменять ядро и доустановленные модули. При необходимости можно разработать свой модуль.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДО ПЯТНИЦЫ!!!

Суть задания:

Кнопка в редакторе CKEditor, при нажатии которой открывается окно, где выбирается один из Tooltips (тип материала подсказки). После нажатия Ок, к выбранному элементу текста (картинке или словосочитанию, слову) добавляется привязка к выбранному Tooltip. На странице при наведении на элемент текста, к которому прикреплен Tooltip, появляется оранжевый блок (смотрите дизайн) с содержимым Tooltip.

Необходимо написать Плагин к CKEditor. Вывод оранжевого блока производится с помощью Jquery. Прикрепление Tooltip к элементу предположительно производится с помощью тега "А" или "SPAN". Оранжевый блок с текстом Tooltip выплывает возле наведенного курсора мышки к элементу.