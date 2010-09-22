Справочник аэропортов БД на DataLife 9 (DLE)

Провести работу по установке базы справочника аэропортов на сайте с движком DLE 9 ( www.fly.kiev.ua ) .

БД на сайте должна быть в виде справочника для посетителей, которые хотят найти описание аэропорта, контакты, код аэропорта, посмотреть расположение на карте и т.д. . функционал базы и представление на сайте подобно www.apinfo.ru . базу можно легально экспортировать.

1. Какие поля нужны для экспорта?!

нужны все поля из базы. вложенность базы при выводе: страна-город-аэропорт

2. Как должно всё быть оформлено на самом сайте?

Меню поиска:

ПОИСК АЭРОПОРТОВ

• По коду IATA

• По названию

• По стране

• По городу

При переходе по закладке открывается алфавитный список с поиском

Например ответ на запрос "Париж" из закладки "По городу" :

• XEX - Aerogare, Франция, Париж

• BVA - Beauvais-Tille, Франция, Париж

• XDT - C.de G. /TGV Rail Svc, Франция, Париж

• CDG - Charles De Gaulle, Франция, Париж

• PRX - Cox Field, США, Париж

• XTT - Etoile, Франция, Париж

• XGB - Gare Montparnasse, Франция, Париж

• XPG - Gare du Nord Rail Stn, Франция, Париж

• JDP - Heliport De Paris, Аргентина, Париж

• PHT - Henry County, США, Париж

• JPU - La Defense Heliport, Франция, Париж

• LBG - Le Bourget, Франция, Париж

• ORY - Orly, Франция, Париж

• POX - Paris Cergy Pontoise, Франция, Париж

• VIY - Villa Coublay, Франция, Париж

Например, Ответ на запрос CDG или Charles De Gaulle или Шарль де голь должна открываться страница аэропорта:

Аэропорт Charles De Gaulle - Париж, Франция

Код IATA (ИАТА) CDG Код ICAO (ИКАО) LFPG

Город Париж Страна Франция

Часовой пояс +1.0 GMT Географические координаты Широта 49.01

Долгота 2.55

Длина взлетно-посадочной полосы 3600 метров Высота над уровнем моря 119 метров

Контактная информация

Телефон +33 1 48 62 12 12 Факс Неизвестно

Адрес email Неизвестно Адрес сайта Неизвестно

Аэропорт на карте

Опишу пока что необходимо:

1. Выборка по категориям (выборка по IATA, по названию, стране, городу)

да

2. Поиск аэропортов, городов, стран, кода iata

да

3. Алфавитный указатель

да

4. Список аэропортов (с учётом выборки по категории или поиску)

да

5. Детальный просмотр информации о аэропорте (информация + контактные данные).

да

5.1 Расписание рейсов, бронирование авиабилетов - НЕ нужно у нас на сайте уже реализовано расписание рейсов и бронирование.

5.2 Аэропорт на карте - интерграция с картами GOOGLE (как и на сайте источнике)

5.3 Возможность добавления комментария.

НЕТ

5.4 Фотографии аэропорта

НЕТ

В других вопросах можете смело ориентироваться на сайт источник http://www.apinfo.ru/ и базы данных...

База доступна для скачавания на этом сайте в любом формате абсолютно легально. Экспорт базы тут : http://www.apinfo.ru/airports/export.html

Т.е. можно один раз экспортировать базу. Загрузить к нам на сервер, и больше ее не трогать. (нам этого достаточно. она обновляться не будет)

Поиск необходимо осуществлять по стране (рус\англ), по названию города (рус\англ), по названию аэропорта (рус\англ), по коду ИАТА (англ).

Например поиск по стране Украина: выдает результат :

• UKS - Бельбек, Украина, Севастополь

• ERD - Бердянск, Украина, Бердянск

• KBP - Борисполь, Украина, Борисполь

• VIN - Винница, Украина, Винница

• DNK - Днепропетровск, Украина, Днепропетровск

• DOK - Донецк, Украина, Донецк

• ZTR - Житомир, Украина, Житомир

• IEV - Жуляны, Украина, Киев

• OZH - Запорожье, Украина, Запорожье

• IFO - Иваново-Франковск, Украина, Ивано-Франковск

• KCP - Каменец-Подольский, Украина, Каменец-Подольский

• KHC - Керчь, Украина, Керчь

• KGO - Кировоград, Украина, Кировоград

• KRQ - Краматорск, Украина, Краматорск

• KHU - Кременчуг, Украина, Кременчуг

• KWG - Кривой Рог, Украина, Кривой Рог

• VSG - Луганск, Украина, Луганск

• UCK - Луцк, Украина, Луцк

• MPW - Мариуполь, Украина, Мариуполь

• MXR - Миргород, Украина, Миргород

• NLV - Николаев, Украина, Николаев

• ODS - Одесса, Украина, Одесса

• PLV - Полтава, Украина, Полтава

• RWN - Ровно, Украина, Ровно

• SEV - Северодонецк, Украина, Северодонецк

• SIP - Симферополь, Украина, Симферополь

• LWO - Скнилов, Украина, Львов

• UMY - Сумы, Украина, Сумы

• TNL - Тернополь, Украина, Тернополь

• UDJ - Ужгород, Украина, Ужгород

• HRK - Харьков, Украина, Харьков

• KHE - Херсон, Украина, Херсон

• HMJ - Хмельницкий, Украина, Хмельницкий

• CKC - Черкассы, Украина, Черкассы

• CEJ - Чернигов, Украина, Чернигов

• CWC - Черновцы, Украина, Черновцы

Первые три буквы – это код ИАТА аэропорта.

Единственное требование к поиску и базе в целом – это чтобы она была шутсрая, быстро искала и подгружалась.