Доработки по virtuemart и joomla

Необходимо сделать возможность отложенной публикации постов в LS по крону.
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Описание в приложении.Срок:сегодня.
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