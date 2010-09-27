Сделать флеш на основе шаблона

Привет!

новое дело:

на руке вращается глобус. руку можно взять отсюда http://osc4.template-help.com/joomla_29312/ или любую другую подходящую. глобус отсюда - http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=28739&pr_code=z6kE3jSbnYztA9KlWlwRj8Cb702DWV. вообщем должно быть все как здесь http://osc4.template-help.com/joomla_29312/ только глобус вращается

срок - 1неделя. $?

2. http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=29057&pr_code=z6kE3jSbnYztA9KlWlwRj8Cb702DWV сделать флэшку - без лого, без меню, без кнопки STOP - нужны только эти картинки. эффекты при открытии и смене картинок все так же как в шаблоне. через 3 секунды все картинки кроме центральной меняются (как если нажать на листание) и так крутятся все три группы картинок зацикленно. картинки брать из шаблона. флэш на прозрачном фоне.

срок - 1 неделя. $?

шаблонов нет. декомпильнуть

оплата по факту - плачу всегда - см. отзывы.