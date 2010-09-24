Модуль для расширения добавления новости на DLE

Веб-программированиеЗавершен3 заявки116 просмотров
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Требуется небольшой модуль для расширения стандартного добавления новости в DLE.

Его суть заключается в добавлении изображения к новости либо путем указания url-ссылки на само изображение, либо при помощи загрузки изображения с харда (см. прикрепленный файл).

Это изображение потом отдельным тэгом вставляется в шаблон полной новости (fullstoty.tpl). Можно предусмотреть возможность увеличения изображения при нажатии на него средствами движка.

13 лет назад
covcheg
Вадим 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
FreeWorkLancer
Роман 
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
3 дня
Очень понравилось работать с Романом. Хотя тут даже сложно сказать "работать" - сделал все как было в ТЗ. Задание выполнил менее, чем за 2 дня, хотя срок стоял 3 дня))) Сделал отлично и с первого раза. Если будут еще потребности - знаю к кому обращаться.
Отличный заказчик. Всё строго по ТЗ. Что просил, то и ждал. Не менял своего мнения в процессе разработки. Как это обычно бывает, всё сделаешь, а оказывается заказчик передумал. Приятно иметь дело, не докучает вопросами . Спасибо, обращайтесь ещё, буду рад поработать над вашими проектами. С ув. Роман.
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