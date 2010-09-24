Модуль для расширения добавления новости на DLE

Требуется небольшой модуль для расширения стандартного добавления новости в DLE.

Его суть заключается в добавлении изображения к новости либо путем указания url-ссылки на само изображение, либо при помощи загрузки изображения с харда (см. прикрепленный файл).

Это изображение потом отдельным тэгом вставляется в шаблон полной новости (fullstoty.tpl). Можно предусмотреть возможность увеличения изображения при нажатии на него средствами движка.