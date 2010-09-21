Парсер wbxml на php

Нужна расшифровка / преобразование бинарных данных wbxml версии 2 в xml формат или разложить в хэш

если уже есть готовый скрипт на php. первому нашедшему 300р. хотя я поискал не нашел

в аттаче пример данных wbxml

уже сделан парсер заголовка, нужно добавить таблицу строк и парсер данных

в принципе нужно получить протокол SyncML

http://ru.wikipedia.org/wiki/WBXML

если не сможете сделать, пожалуйтста, заявку не оставляйте