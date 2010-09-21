Внести изменения в личный кабинет

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки119 просмотров
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Есть сайт, который необходимо доработать – внести изменения в личный кабинет. Кроме того нужно будет время от времени на этом сайте вносить небольшие обновления – вести ленту новостей и т.п.

13 лет назад
Payweb
Игорь 
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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