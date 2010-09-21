Поддержка нескольких сайтов

Есть несоклько сайтов:

- самописные

- самописный магазин

- магазин на ОСКомерце

- пару вес систем - логин пароль аккаунт, пару форм внутри

Есть список задач по этим сайтам типа: дописать страницы/скрипты, синхронизивраоть БД магазина и т.д.

Оплата: по задачкам из рассчета почасвоки.

Дальнейшие задачи возникают постоянно :)

Требуется человек, который бы взялся и выполни лы эти задачи и в дальнейшем поддерживал эти сайты.

Требования:

php + mysql, icq

Сложного не много, но опыт по портфолио - плюс.

От Вас - контакт - после разговора - тестовое задание, которое оплачивается даже если не продолжается работа но выполнено.