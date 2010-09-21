Поддержка нескольких сайтов

Нужно доработать компоненту CB (JOOMLA) добавить вкладку с Видео-файлам на стр. пользователя http://www.baraban.kharkov.ua/video/cb-open-video.jpg http://www.baraban.kharkov.ua/video/cb-user-page.jpg ВЕРСИЯ JOOMLA 1.0 ВСЕ ПОДРОБНОСТИ В АСЬКУ 423-117-008
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несоклько сайтов:
- самописные
- самописный магазин
- магазин на ОСКомерце
- пару вес систем - логин пароль аккаунт, пару форм внутри
Есть список задач по этим сайтам типа: дописать страницы/скрипты, синхронизивраоть БД магазина и т.д.
Оплата: по задачкам из рассчета почасвоки.
Дальнейшие задачи возникают постоянно :)
Требуется человек, который бы взялся и выполни лы эти задачи и в дальнейшем поддерживал эти сайты.
Требования:
php + mysql, icq
Сложного не много, но опыт по портфолио - плюс.
От Вас - контакт - после разговора - тестовое задание, которое оплачивается даже если не продолжается работа но выполнено.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Добрый день ! Имеется сайт top7 точка kz. В приложении задание. Нужно сделать его как можно скорее. P.S. движок на смарти.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $40
Необходимо добавить возможность в старой версии Shop Script что бы адреса страницы товаров имели вид /notebook_toshiba.html Раньше в них был вид doman.com/index.php?product_id=405. Потом через Mod_rewite поменяли на doman.com/product_405.html. Но теперь ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый день коллеги. Нужна помощь в программировании сайта. Подробное тз и макеты прикрепляю к проекту. Важны сроки (1-2 недели). Пишите цены. ТЗ в приложенииВеб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день коллеги. Нужна помощь в программировании сайта. Подробное тз и макеты прикрепляю к проекту. Важны сроки (1-2 недели). Бюджет $200-300. Оплата сражу же после закрытия проекта. Макеты - http://depositfiles.com/files/wt0llqrw6 Спасибо за Ваши ответы, Юрий.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен исполнитель, знающий движок http://www.esitesbuilder.com/ - интернет магазин для доработки, правки дизайна и другой мелочёвки. Главный критерий для работника - это оперативность, и нетеряемость. Оплата сдельная. Способ оплаты на выбор исполнителя. Доп. требования: 1. Проживание на территории Украины. 2. Возможность нахождения в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать скрипт партнерской программы, аналогичный сайту vsemayki.ru для вебмастеров. Скрипт должен содержать: 1. админку для партнера, в которой есть статистика переходов на его сайт, статистика продаж, начисления и т.д.(все стандартно). 2. админку для администратора партнерки. функции тоже ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
См. описание в аттаче.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Без предоплат, лицензия на shopcms есть icq 499255606 Плачу 150$Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
В готовой декомпилированной флеш-карте нужно разобраться в алгоритме вывода центров и оптимизировать его. На карте должны быть обозначены точками города, в которых имеются филиалы организации. В одном городе может быть несколько филиалов. При наведении на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад