Флеш-карта с адресами центров

В готовой декомпилированной флеш-карте нужно разобраться в алгоритме вывода центров и оптимизировать его. На карте должны быть обозначены точками города, в которых имеются филиалы организации. В одном городе может быть несколько филиалов. При наведении на точку выводится список филиалов в данном городе. Каждый пункт списка является ссылкой на страницу соответствующего филиала. Список филиалов берется из БД.

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