Парсеры букмекерских контор

Есть сайт на джумле, нужно сделать скролл контентной области на javascript, Пробовал сделать на jquery не получилось т.к. сверху есть флеш объект публикуемый через свфобжект, и они каким то образом конфликтуют, по стилям. Вообщем нет ...
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Для начала хотелось бы купить готовые или нанять для создания парсеров нескольких букмекерских контор,шанс,марафон,гол+пас,фон,пинакл,и некоторых других.
нужна вся линия бк
по созданию обсужу дальнейшую работу,связана не с вилками а создание программного обеспечения для бк.
помимо парсеров нжна форма для приема ставок
Среда разработки: asp.net c# vs2008, бд FireBird 2.5
результат нужен в виде исходников проекта на c# asp.net и sql-скрипта создания бд.
1. Страница "Сделать ставку" - форма
Поля ввода юзером:
НормерСобытия: xxxx предзаполнено="1", целое положительное
НормерКарточки: xxxx предзаполнено=пусто, целое положительное = пусто, может оставаться незаполненным
Кэф: xxxx предзаполнено="1.01", действительное, диапазон=[1.01 ... 1000], дробная часть отделяется
от целой знаком "."
Ставка: xxxx предзаполнено="10", действительное, диапазон=[0.1 ... ), дробная часть отделяется
от целой знаком "."
Кнопка "Поставить".
Проверяет правильность введённых значений, первое попавшееся неправильное
приводит к показу оператору сообщения и фокусировке этого поля ввода.
Если значения правильны то в бд в таблицу ставок добавляется запись об этой ставке.
Ставке присваивается уникальный Номер (автоинкрементный) и дата-время когда она была сделана,
состояние(перечисление: поставлена, проиграла, выиграла, выплачена)=поставлена.
Кнопка "Поставить и напечатать чек".
Делается то же, что по кнопке "Поставить", плюс на печать уходит чек со всеми характеристиками
ставки (какие есть в БД) - обсудить.
2. Страница "Ставки" - таблица со страничной разбивкой.
Показываются ставки из БД, все поля какие есть в БД.
Строки упорядочены по номеру ставки, по убыванию.
гдето рядом нужно отобразить суммарные показатели выборки:
кол-во записей
сумма всех ставок
Нужна возможность фильтрации таблицы:
указать одну дату - показывает только ставки на указанную дату,
Указать НомерКарточки - показывает только ставки от указанного номера карточки.
указать НормерСобытия - показывает только ставки на указанное событие,
указать Состояние - показывает только ставки имеющие указанное состояние.
Фильтры могут комбинироваться друг с другом.
(настраиваем фильтры, нажимаем "применить", получаем выборку)
Нужна возможность распечатать показанную выборку на принтере (Кнопка "печать") - обсудить.
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