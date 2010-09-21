Парсеры букмекерских контор

$2500
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок391 просмотр
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Для начала хотелось бы купить готовые или нанять для создания парсеров нескольких букмекерских контор,шанс,марафон,гол+пас,фон,пинакл,и некоторых других.

нужна вся линия бк

по созданию обсужу дальнейшую работу,связана не с вилками а создание программного обеспечения для бк.

помимо парсеров нжна форма для приема ставок

Среда разработки: asp.net c# vs2008, бд FireBird 2.5

результат нужен в виде исходников проекта на c# asp.net и sql-скрипта создания бд.

1. Страница "Сделать ставку" - форма

Поля ввода юзером:

НормерСобытия: xxxx предзаполнено="1", целое положительное

НормерКарточки: xxxx предзаполнено=пусто, целое положительное = пусто, может оставаться незаполненным

Кэф: xxxx предзаполнено="1.01", действительное, диапазон=[1.01 ... 1000], дробная часть отделяется

от целой знаком "."

Ставка: xxxx предзаполнено="10", действительное, диапазон=[0.1 ... ), дробная часть отделяется

от целой знаком "."

Кнопка "Поставить".

Проверяет правильность введённых значений, первое попавшееся неправильное

приводит к показу оператору сообщения и фокусировке этого поля ввода.

Если значения правильны то в бд в таблицу ставок добавляется запись об этой ставке.

Ставке присваивается уникальный Номер (автоинкрементный) и дата-время когда она была сделана,

состояние(перечисление: поставлена, проиграла, выиграла, выплачена)=поставлена.

Кнопка "Поставить и напечатать чек".

Делается то же, что по кнопке "Поставить", плюс на печать уходит чек со всеми характеристиками

ставки (какие есть в БД) - обсудить.

2. Страница "Ставки" - таблица со страничной разбивкой.

Показываются ставки из БД, все поля какие есть в БД.

Строки упорядочены по номеру ставки, по убыванию.

гдето рядом нужно отобразить суммарные показатели выборки:

кол-во записей

сумма всех ставок

Нужна возможность фильтрации таблицы:

указать одну дату - показывает только ставки на указанную дату,

Указать НомерКарточки - показывает только ставки от указанного номера карточки.

указать НормерСобытия - показывает только ставки на указанное событие,

указать Состояние - показывает только ставки имеющие указанное состояние.

Фильтры могут комбинироваться друг с другом.

(настраиваем фильтры, нажимаем "применить", получаем выборку)

Нужна возможность распечатать показанную выборку на принтере (Кнопка "печать") - обсудить.

13 лет назад
skyer33
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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