Java applet loader

$15
Веб-программированиеЗакрытнет заявок109 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен ява апплет.

задача апплета.

апллет прогружается с вебстранички ,определяет версию установленой явы

и в зависимости от версии подгружает с интернета тот или иной апплет и запускает его.

13 лет назад
mrsilver
Уткин 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доделать форму или сделать новую

    Есть форма в chronoforms необходимо сделать следующее: 1. Добавить в стандартную проверку подгружаемого файла проверку его разрешения и цветности 2. Сделать так, чтобы обязательность ввода данных в часть полей зависила от значения других полей. форма ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Онлайн журнал для школы

    $200

    Нужно доделать проект, который сделан на джустина. Часть задания уже сделана и есть список что уже сделано и описание как система сделана, которое написал программист который делал эту систему.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта

    $30

    Две проблемы которые желательно быстро решить: 1. Переделали верстку у сайта на флеш - сейчас открываем флеш не работает - ошибка кода, флешерер который делал в отпуске а рабочий сайт нужен сейчас 2 на сайте отвалилось видео ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редактирование скриптов с digiseller.ru, вывод цен

    $20

    Мы используем в своём магазине php версию магазина от digiseller.ru(официальный сервис по выдаче товара от Webmoney). Изначально, все цены отображаются в долларах, надо переделать на вывод в рублях. Это вроде как заложено в первоначальном функционале ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Установить ЧПУ на форум Vbulletin

    $10

    Здравствуйте. Требуется установка ЧПУ на форум на Vbulletin. Форум установлен в раздел вида http://url.ru/forum/ Ссылки должны быть вида http://url.ru/forum/nazvanie-sranici.html Знаю, что есть специальные готовые модули для этого, но нет времени с ними разбираться. Так же одно уточнение, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Граббер титлов с dle сайтов

    Нужен граббер титлов для dle движка версии 9.0 есть готовый рабочий скрипт но работает только на поздних версиях и иногда глючит. ( можно использовать для переделки ) пишем в icq

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Организация ЧПУ на сайте сообщества "ВКиноклубе"

    $50

    Сейчас на сайте существует две иерархически независимых друг от друга категории: "Места" и "События", URL которых выглядят соответственно как: http://vkinoklube.ru/places/show/33 http://vkinoklube.ru/events/show/55 Необходимо, чтобы: 1. при создании события его URL мог произвольно редактироваться, например: http://vkinoklube.ru/ekb/mesto/, где "ekb" - обязательная часть при ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется верстка, установка, настройка и тд.

    $170

    Добрый, требуется исполнитель. Есть макет в PSD, нужно сверстать, натянуть на смс, установка, настройка и тд Смс прошу предлагать вам, так как не знаю какой лучше подойдет для этой задачи. Задача: основной сайт не чего сверх естественного, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад