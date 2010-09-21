Онлайн журнал для школы

$200
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки162 просмотра
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Нужно доделать проект, который сделан на джустина. Часть задания уже сделана и есть список что уже сделано и описание как система сделана, которое написал программист который делал эту систему.

13 лет назад
dmitrij_z
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад