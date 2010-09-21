Дополнительные поля в LiveStreet (для classic)

$20
Веб-программированиеЗавершен1 заявка84 просмотра
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Необходимы дополнительные поля к топикам и страницам.

13 лет назад
Leshiy
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
classic
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
35 отзывов(-9)
13 лет назад
$20
1 день
Я доволен качеством работы, это уже второй проекта с Константином - человек который разбирается в LiveStreet и работает быстро.
Доволен сотрудничеством с Алексеем. Я выполнил второй проект по LiveStreet для данного заказчика, и еще раз убедился в его готовности адекватно вести дела.
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