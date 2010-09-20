1С-Битрикс: настройка фильтров

Требуется настроить стандартный компонент «фильтр по каталогу» в битриксе по определённым полям, и таким образом, чтобы вместо множественного поля выбора показывалась кнопка, по нажатию на которую яваскриптом появлялся блок со списком вариантов, где нужные варианты отмечаются галочками. Также в этом блоке кнопка подтверждения, по нажатию на которую блок сворачивается.

Таких фильтров, совершенно однотипных, отличающихся только инфоблоками, по которым надо делать выборку, нужно сделать четыре.

Вёрстку делать не требуется, сами инфоблоки делать тоже не требуется.

Сайт действующий.