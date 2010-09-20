В drupal добавить видео.

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Веб-программированиеЗакрыт2 заявки160 просмотров
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Нужно прикрутить к друпал 6 видео.

пробовал разные модули ставить не вышло.

необходимая задача.

на удаленном серваке лежат фильмы. их надо воспроизводить у себя на сайте.

сразу стучите в аську

Drupal
13 лет назад
rezak
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-4)