Доработать Webasyst

Нужен человек, верстальщик и программист в одном лице. Знание (HTML, JavaScript, PHP и т.д.) Нужно усовершенствовать админку на которой завязан сайт. Задачи по правкам и переделкам появляются периодически. Кто берет кучу проектов и постоянно занят переносит сроки и общается ...