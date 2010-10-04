Доработать Webasyst

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки181 просмотр
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Нужна помощь по вебасисту

Подробности в личку

13 лет назад
kucjlblu
Влад 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
brswork
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Прекрасный исполнитель, сделал всё как надо, быстро и красиво. Спасибо за работу. Рекомендую.
Приятно было сотрудничать с Владом! Задание было сформулировано чтеко и ясно, оплата своевременная. Рекомендую как ответственного и надежного заказчика!