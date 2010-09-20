Gps сервер - гис

Использование яндекс карт и базы координат.

задача -

1.Автоматическое распределения заявок,Заказы будут отдаваться самым ближайшим бортам (на основе данных, полученных с GPS-приемников).

2.Контроль автотранспорта, контроль скоростного режима, маршрутов движения. Очень полезная функция при «разборе полетов».

3.Безопасность водителя, Система тревога с определением места происшествия на карте и отправкой всем свободным бортам сообщения о нападении и место нахождения борта который подал тревогу. - просто передача информации в систему, отправка сообщений другая система

3.Вычислять расстояние по заказам

4.Рассчитывать стоимость на основании полученного расстояния

5.Определять ближайшие борта к адресу подачи

6.Отслеживание бортов

Бортов которые будут отслеживаться от 100 до 1000.

На яндекс картах видел возможность создания собственной карты.

Желательно использование китайских приборов.

Предложения? Срок? стоимость?

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