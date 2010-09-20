Gps сервер - гис

Ищу опытного программиста. Для доработки сайта на самописном движке. Только с опытом подобных работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Использование яндекс карт и базы координат.
задача -
1.Автоматическое распределения заявок,Заказы будут отдаваться самым ближайшим бортам (на основе данных, полученных с GPS-приемников).
2.Контроль автотранспорта, контроль скоростного режима, маршрутов движения. Очень полезная функция при «разборе полетов».
3.Безопасность водителя, Система тревога с определением места происшествия на карте и отправкой всем свободным бортам сообщения о нападении и место нахождения борта который подал тревогу. - просто передача информации в систему, отправка сообщений другая система
3.Вычислять расстояние по заказам
4.Рассчитывать стоимость на основании полученного расстояния
5.Определять ближайшие борта к адресу подачи
6.Отслеживание бортов
Бортов которые будут отслеживаться от 100 до 1000.
На яндекс картах видел возможность создания собственной карты.
Желательно использование китайских приборов.
Предложения? Срок? стоимость?
Лучше обсуждение в скайпе, оставляйте заявки с контактами я с вами свяжусь.
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