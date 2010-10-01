Ecommerce сайт

Нужно разработать сайт компании, которая продает бытовую технику. Срок сжатый: неделя-две. Дизайн и шаблоны будут позже, то есть нужно предусмотреть возможность натянуть html на движок потом. Основной функционал - CMS для управления разделами сайта, ориентировочно 5 (главная,о нас,контакты,сертификаты,каталог товаров) Для каталога не применять известные скрипты типа Оскомерс или Шопскрипт, по урлам и расположению блоков не должно быть видно, какой движок используется. Нужна привязка к PayPal. Также будет динамическая шапка на Flash

Требования к разработчикам: очень желательно иметь опыт участия в подобных проектах, доступность по скайп каждый день в течение разработки, демо на вашем сервере, отчет о работе каждый день, РНР - 5.x, Mysql - 5.x,