Изменить скрипт

Здравствуйте, необходимо создать несложный сайт-визитку "под ключ", а именно: - Сверстать сам сайт - несколько страниц (скорее всего хватит чистого html, без всяких наворотов. Графическая часть будет предоставлена) - Зарегистрировать имя для сайта ( .ua либо .com.ua) - ...