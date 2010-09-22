Изменить скрипт

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки260 просмотров
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Необходимо изменить готовый скрипт: http://www.ajaxdomainsearch.com.,и прикрутить его к сверстанной странице,на которой есть кнопка "Подбор домена".Для скрипта необходима всплывающая страница с микро дизайном и версткой.

13 лет назад
proded
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
CodeDreamer
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Быстро, профессионально - спасибо.
Вежливость и корректность, четкая постановка задачи, своевременная оплата - вот неполный список качеств, которые характеризуют Михаила. Рекомендую к сотрудничеству.