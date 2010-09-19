Модуль платёжных сиситем

Здравствуйте. Проблема такая: Есть плагин для Wordpress - http://wordpress.org/extend/plugins/ycyclista/ Этот плагин просто немного переделывает стандартную фотогалерею. Единственное, там не правильно отображаются фотки - они должны быть все по центру, но почему-то не хотят так отображаться. Правка стилей плагина ...